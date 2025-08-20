تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تدعم عمليات إطفاء حرائق الغابات في مونتينيغرو

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجهات المختصة بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، باشر فريق إماراتي المشاركة في جهود مكافحة الحرائق المندلعة في مناطق عدة بمونتينيغرو. وغادرت طائرة إماراتية مخصصة لمكافحة الحرائق، ومحملة بالمعدات والمواد اللازمة، أبوظبي يوم الإثنين إلى بودغوريتسا للمشاركة في عمليات الاستجابة العاجلة المبذولة للسيطرة على الحرائق.

وتعكس توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تضامن دولة الإمارات قيادة وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية مونتينيغرو الصديق، في جهود مواجهة كارثة الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها بلادهم حالياً.