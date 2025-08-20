شرطة دبي تنظم «صوتك مسموع» لسكان منطقة نايف

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة نايف، فعالية اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، مع سكان منطقة اختصاص المركز من المواطنين والمقيمين والشركاء، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات. وشهد اللقاء الذي عقد في المركز، نائب مدير مركز شرطة نايف، العقيد محمد مسعود الشحي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

وقال العقيد محمد الشحي: «يأتي هذا اللقاء سيراً على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم»، منوهاً بأن «شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها».

وأوضح أن أحد أهداف المبادرة يتمثل في تسويق خدمات شرطة دبي، ومشاركة أفراد المجتمع في تعزيز الأمن والأمان، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، إلى جانب تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة.

وشهد اللقاء تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ومنها خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «E-Crime» وخدمة «عين الشرطة»، والخدمات والمبادرات التوعوية في الجانبين المروري والجنائي، والخدمات المُقدمة من مركز حماية الدولي حول مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، كما تضمن اللقاء شرحاً حول جهود مجلس «الروح الإيجابية» ومبادراته الهادفة إلى تنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع.

وقدم المشاركون في اللقاء المفتوح آراء واستفسارات حول موضوعات عدة، منها قوانين السير والمرور وقواعد السلامة العامة، وتوعية طلبة المدارس والجامعات بآفة المخدرات وطرق الوقاية منها، وعقد مُلتقيات مستمرة مع سكان الأحياء السكنية للنظر لاحتياجاتهم وملاحظاتهم.