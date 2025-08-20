إطلاق «مشغل المستقبل للطائرات بدون طيار» في أبوظبي

أطلقت إدارة طيران شرطة أبوظبي البرنامج الصيفي «مشغل المستقبل للطائرات بدون طيار»، لأبناء المنتسبين وطلبة المدارس والبالغ عددهم 61 من الفئة العمرية 14 إلى 17 عاماً، وذلك بمطار البطين الخاص في أبوظبي.

ويهدف البرنامج الذي يستمر مدة أسبوعين إلى تأهيل المشاركين وإكسابهم خبرات عملية تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع. ويأتي البرنامج الصيفي في إطار حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم التقنية والابتكارية في مجال الطيران واستخدام الطائرات بدون طيار، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومساهمتهم الفعالة لخدمة المجتمع.

وقال مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العميد مدرب طيار سعيد سالم المرر، إن إطلاق البرنامج يعكس حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار الأمثل في الأجيال الناشئة من خلال صقل مهاراتهم العلمية والعملية، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لديهم، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحس الأمني والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتنمية قدراتهم على الابتكار والتفكير الإبداعي.