إدراج مبنى دار الاتحاد ضمن سجل «الألكسو» للتراث المعماري والعمراني العربي

في إنجازٍ وطنيٍ جديدٍ يخلِّد ذاكرة الوطن، أُدرج مبنى دار الاتحاد في دبي ضمن سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي، ليكون شاهداً حياً على لحظة إعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وركيزةً أصيلةً من ركائز الهوية الإماراتية.

ويضع هذا الإدراج التاريخي دار الاتحاد في صدارة قائمة تضم 19 موقعاً عربياً، ويؤكد مكانة دبي كمدينة تتجاوز حدود الزمن، وتحتضن الماضي وتبني الحاضر وتلهم المستقبل.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهود وزارة الثقافة واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، في إطار سعيها الدؤوب لصون التراث الوطني وحفظه للأجيال القادمة.