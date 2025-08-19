اتفاقية بين بلدية دبي ومحاكم دبي لإنشاء «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»

وقّعت بلدية دبي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون نوعية لإنشاء «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، وذلك في مركز المنارة التابع للبلدية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين في إمارة دبي، وتوفير خدمات حكومية متكاملة تسهم في تحسين جَودة حياة المواطنين وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة.