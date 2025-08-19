7 إجراءات من "طرق دبي" لضمان سلامة وراحة الطلبة في الحافلات المدرسية

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 7 إجراءات تضمن تحقيق سلامة وراحة الطلاب في الحافلات المدرسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل، حيث طالبت الهيئة جميع مشغلي الحافلات المدرسية في الإمارة بالاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات للطلبة من جميع الفئات العمرية بما ينسجم ورؤية الهيئة (الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام).

وأكدت الهيئة، في تقرير لها أمس، أنها تولي أهمية بالغة بالتوعية بالصحة والسلامة لأنهما من أهم ركائز العودة إلى المدارس، حيث تراقب الهيئة عن كثب وبشكل دائم التزام المدارس والمشغلين بتطبيق الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها، والتي تشمل 7 إجراءات إذ يتوجب على مشغلي الحافلات المدرسية وإدارات المدراس الحفاظ على سلامة الطلبة وتوفير بيئة آمنة ومريحة في الحافلات لهم وللمشرفات والسائقين على حد سواء. وتتضمن الإجراءات، التي تنفذها الفرق المتخصّصة التابعة للهيئة، الحملات التفتيشية على مشغلي الحافلات للتأكد من التزامهم بقوانين واشتراطات النقل المدرسي.

ودعت الهيئة، الطلبة إلى الالتزام بتوجيهات المشرفات أثناء ركوب الحافلات والنزول منها، بجانب التأكُّد من قيام المشرفات بمرافقة الطلبة إلى أقرب مكان من منازلهم.

وطالبت الهيئة كذلك مشغّلي حافلات النقل المدرسي، بتوجيه سائقي الحافلات للتقيّد بالقوانين المرورية، وخاصة في الشوارع والمناطق المحيطة والقريبة من المدارس وعدم عرقلة سائقي الحافلات المدرسية حركة سير المركبات الأخرى في الشوارع، حرصاً على المساهمة في الحد من الاختناقات المرورية وضمان انسيابية حركة السير والمرور في جميع الأوقات.

وأكدت الهيئة حرصها المستمر على ضمان إجراء مشغلي النقل المدرسي تدريبات مكثفة لسائقيهم ولمشرفات الحافلات حول كيفية التعامل مع الطلبة بأمان واحترافية. وأشارت إلى أنه يتوجب توعية السائقين بمسؤولياتهم تجاه سلامة الطلبة خلال رحلاتهم اليومية وذلك من خلال القيادة الآمنة.

وتحرص الهيئة بشكل مستمر على ضبط الإيقاع اليومي لأداء قطاع النقل المدرسي في جميع مناطق الإمارة نظراً لِما يمثله هذا النوع من النقل من أهمية بالغة للقيادة الرشيدة للدولة، وأهميته القصوى لأولياء أمور الطلبة، خاصة فيما يتعلق بجوانب السلامة على متن الحافلات المدرسية وراحة الطلبة عند تنقلهم اليومي بين منازلهم ومدارسهم، فضلاً عن توفر التقنيات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم.

وذكرت الهيئة أنه مع عودة الطلبة لمدارسهم يتوجب على إدارات المدراس ومشغلي الحافلات المدرسية الاهتمام بكل ما يتعلق بالصحة والسلامة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وناجحة، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة، التي يبذلها مشغلو النقل المدرسي وإدارات المدارس لضمان سلامة الطلبة أثناء رحلاتهم اليومية.

الجدير بالذكر أن مشغلي النقل المدرسي يجرون تدريبات للسائقين، تحت إشراف الهيئة، كما يحرص المشغلون على توفير تجهيزات ومتطلبات وإجراءات السلامة واستمرارية التواصل مع أولياء أمور الطلبة لطمأنتهم على سلامة أبنائهم أثناء تنقلهم اليومي على متن الحافلات المدرسية.