فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في ألبانيا

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي، جهوده في إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق عدة بجمهورية ألبانيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الألبانية المتخصصة.

ويعمل الفريق الإماراتي بكفاءة عالية على احتواء الحرائق، والحد من انتشارها، رغم التحديات الميدانية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وصعوبة التضاريس.

وشملت عمليات الفريق حتى أمس، 18 طلعة جوية باستخدام طائرتين من طراز «بلاك هوك»، تضمنت تنفيذ 359 عملية إسقاط مائي على بؤر الحرائق.

وكان الفريق قد بدأ مهامه يوم الإثنين الماضي في منطقة غابات قرامش والمناطق المجاورة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم جهود ألبانيا في السيطرة على حرائق الغابات، ولاتزال الاجتماعات التنسيقية بين الفريق الإماراتي والمسؤولين الألبان مستمرة، لوضع الخطط المناسبة، وتسريع عمليات الإطفاء، مع استمرار المراقبة الميدانية لمنع تجدد النيران.