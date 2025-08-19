الإمارات تقدم دعماً إنسانياً للمتأثرين بالفيضانات في الكونغو

قدمت دولة الإمارات دعماً إنسانياً عاجلاً للمتأثرين بالفيضانات التي شهدتها مختلف المناطق في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات نحو تقديم المساعدات العاجلة، ودعم استقرار المجتمعات المتضررة، والتخفيف على الشعوب المتأثرة جرّاء الكوارث الطبيعية والأزمات.

وقامت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسليم المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية إلى المحتاجين والنازحين والأسر المتأثرة الموجودة في مراكز الإيواء المؤقتة، وذلك بالتعاون مع كلّ من دانييل بومبا لوباكي، حاكم محافظة كينشاسا، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني، وحاكم محافظة توشوبو.

وفي هذا السياق، أكّد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنور عثمان الباروت، أن هذه المساعدات الإنسانية العاجلة تعكس المسؤولية الإنسانية الدولية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه شعب الكونغو الصديق، ومساندته في مثل هذه الظروف الطارئة من جهة، وتُجسّد قيم التضامن والتآزر السامية بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى، منوهاً بأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تهدف إلى تعزيز التعاون الدائم في شتى المجالات والقطاعات على نحو يترجم توجهات القيادة ويلبي تطلعات الشعوب.

بدورهم، أعرب عدد من المسؤولين في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بالغ تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على هذه الوقفة الإنسانية التي تأتي ضمن سلسلة ممتدة من المساعدات الإماراتية الإنسانية والتنموية لشعب الكونغو الصديق.