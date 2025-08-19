جائزة أبوظبي تطلق حملة «الخير في كل مكان»

أطلقت جائزة أبوظبي حملة «الخير في كل مكان»، احتفاءً بالذكرى الـ20 لإطلاقها وتماشياً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الجائزة ورسالتها في مختلف إمارات الدولة، من خلال زيارات ميدانية تشمل مراكز التسوق والمدارس ومواقع البناء. وتنطلق جولات مبادرة «الخير في كل مكان»، التي تستمر حتى 17 سبتمبر، المقبل، لزيارة عدد من المواقع في مختلف إمارات الدولة والتواصل مع أفراد المجتمع من جميع الفئات والأعمار.