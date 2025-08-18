«مكتب الذكاء الاصطناعي» يُطلق النسخة الثالثة من «سامسونغ للابتكار»

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بالتعاون مع شركة سامسونغ غلف للإلكترونيات، النسخة الثالثة من برنامج «سامسونغ للابتكار» (Samsung Innovation Campus)، ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025، بهدف تمكين جيل من المواهب والمبدعين في دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي. ويسعى البرنامج الذي يواكب توجهات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وينفذ للعام الثاني على التوالي ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، أكبر تجمع لفعاليات وورش وهاكاثونات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، إلى إثراء معرفة المشاركين في جوانب متنوّعة كأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وأكد مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الدكتور عبدالرحمن المحمود، أن حكومة الإمارات تحرص على استدامة شراكاتها مع كبرى الشركات التكنولوجية في العالم، وتواصل إطلاق وتنفيذ البرامج التعليمية والمعرفية المشتركة، ما يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إن مواصلة تنظيم برنامج سامسونغ للابتكار ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، تسهم في تمكين المشاركين من الوصول إلى فرص تعليمية متنوّعة وعالمية المستوى، وتترجم جهود حكومة دولة الإمارات لصقل قدرات الجيل الجديد من المبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز مساهمتهم ودورهم في صناعة المستقبل.

من جهته، قال رئيس شركة سامسونغ غلف للإلكترونيات، دوهي لي: «نؤمن في (سامسونغ) بأن الجمع بين التعليم والتقنية يُشكل وسيلة فاعلة لتحقيق التقدم، ويتيح لنا دمج برنامج سامسونغ للابتكار في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي تجاوز الدور التعليمي نحو المساهمة بدور فاعل في تحضير الجيل التالي من القادة، للتفوق في مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي».

وأضاف «نبني على هذه الشراكة، لنواصل العمل نحو تحقيق مهمتنا في تمكين العقول، ونفخر بدعم جهود حكومة دولة الإمارات لإعداد جيل المستقبل عبر تقنيات التكنولوجيا المتقدمة».