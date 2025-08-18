الذكاء الاصطناعي في صيانة السكك الحديدية.. نموذج دبي للابتكار التشغيلي

يُشكّل نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية (ARIIS)، الذي تطبّقه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نموذجاً عملياً لتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، بهدف الارتقاء بكفاءة الصيانة التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة، مع تقليل الاعتماد على الفحوص التقليدية التي كانت تستنزف الوقت والموارد.

ويتيح النظام إمكانية تطبيق استراتيجيات الصيانة الاستباقية بفضل تقنيات التشخيص المتقدمة، ما يسهم في إطالة عمر البنية التحتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بنسبة تصل إلى 25%، كما تتيح تحليلات البيانات الفورية اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة في الصيانة، ما يعزز كفاءة إدارة الموارد بنسبة 40% ويحد من التدخلات غير الضرورية.

ونجح النظام منذ بدء تطبيقه في تقليص زمن الفحص الدوري بنسبة 75%، ما يعادل اختصار نحو 1700 ساعة عمل بشرية، وخفض عمليات الفحص التقليدية بنسبة تصل إلى 70%، مع رفع القدرة على تقييم حالة البنية التحتية بنسبة 40%، وانعكست هذه المؤشرات على تسريع إجراءات الصيانة، وأسهمت في تقليل التدخلات الطارئة، إضافة إلى تحسين موثوقية شبكة المترو.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات، إن تفعيل النظام يجري حالياً بشكل مرحلي في بعض مناطق خطوط المترو، مع وجود خطة شاملة لتعميمه على جميع المسارات بعد نجاح التقييم الفني والتشغيلي.

وكشفت الهيئة أنها تدرس إمكانية تعميم تقنيات ARIIS أو تقنيات مشابهة على وسائل نقل أخرى مثل الترام، وفق ما يتناسب مع طبيعة بنيتها التحتية واحتياجات التشغيل.

ويجمع النظام بيانات شاملة تحوي حالة السكك الحديدية، التشققات، التآكل، والانحرافات، ويتم تحليلها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لاتخاذ قرارات صيانة قائمة على البيانات، بما يدعم مفهوم «الصيانة التنبئية»، ويعزز استدامة البنية التحتية ويُطيل من عمر البنية التحتية.

وتُنفّذ جميع أعمال الفحص وفق أعلى معايير السلامة المهنية، بالتنسيق مع غرفة التحكم، وفي أوقات مدروسة ضمن فترة الصيانة الليلية، بهدف تقليل التأثير في تشغيل المترو ونقل الركاب، وبفضل التقنية الذكية، أصبحت الفحوص أكثر سرعة ودقة، دون الحاجة إلى تعليق أو تأخير الخدمات.