فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده في إخماد حرائق ألبانيا لليوم الخامس على التوالي

واصل فريق الإنقاذ الإماراتي لليوم الخامس على التوالي، جهوده لإطفاء حرائق الغابات المندلعة في مناطق عدة بألبانيا، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وكثّف الفريق عملياته الميدانية، التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستخدماً أحدث المعدات لمراقبة مواقع النيران وضمان السيطرة عليها ومنع تجددها، على الرغم من التحديات التي تفرضها درجات الحرارة المرتفعة وصعوبة التضاريس.

وكانت دولة الإمارات قد باشرت عملياتها في إطفاء الحرائق منذ الإثنين الماضي، بوصول الطائرات المشتركة والفريق المختص الذي نفذ خلال الأيام الماضية 15 طلعة جوية، باستخدام ما يزيد على 600 ألف كيلوغرام من المياه في مختلف المناطق التي تندلع فيها الحرائق، الأمر الذي يسهم في الحد من امتداد الحرائق ووصولها إلى المناطق السكانية.

• الفريق استخدم أحدث المعدات لمراقبة مواقع النيران وضمان السيطرة عليها ومنع تجددها.