الإمارات تُنفّذ الإنزال الجوي الـ 72 للمساعدات في قطاع غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت أمس، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 72، ضمن عملية «طيور الخير» التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وسنغافورة.

وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وبإتمام هذا الإنزال الجوي تجاوز إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية 3972 طناً من المساعدات المتنوّعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية، وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

