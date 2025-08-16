بلدية دبي تُشرك السكان في تصميم حدائق تلبي احتياجاتهم

التقت قيادات بلدية دبي، برئاسة مدير عام البلدية المهندس مروان أحمد بن غليطة، مع أهالي منطقة البرشاء في جلسة حوارية مفتوحة من قلب الميدان، استمعوا خلالها إلى مقترحاتهم حول تصميم حدائق جديدة ومساحات ترفيهية خضراء، تواكب احتياجاتهم اليومية وتعكس تطلعاتهم، إضافة إلى التعرّف إلى آراء الأهالي وتفاصيل حياتهم اليومية، وما يتطلعون لرؤيته في حدائقهم المستقبلية.

واستعرضت مؤسسة المرافق العامة في البلدية، خطط إنشاء حديقتَين ومساحة ترفيهية وسطية، بمساحة تتجاوز 31 ألف قدم مربعة، كما استمعت إلى آراء الأهالي حول ما يفضلونه بهدف إشراكهم في التصميم، حيث انطلق الحديث من رغبة الأهالي في وجود مناطق لعب آمنة للأطفال، فضلاً عن اقتراحات الرياضيين بوجود مضامير للجري والدراجات، مروراً بأفكار حول جلسات عائلية، ومرافق قريبة تُسهّل الوصول للجميع.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «المواطنون هم أولويتنا، وصوتهم حجر الأساس لأي مشروع ناجح». وأضاف: «نحن لا نصمم حدائق على الورق فقط، بل نصممها مع الناس ولهم، ليشعر كل فرد بأن هذه المساحة جزء من حياته اليومية، وتحقق له مستويات رفاهية متقدمة، تعزز جودة الحياة عموماً».

ولم يقتصر الحوار على تصميم الحدائق العامة والمساحات الخضراء، حيث ناقشت قيادات البلدية مع السكان بيانات وإحصاءات الإنشاءات في المنطقة، وخطط تحسين وتطوير أنظمة البناء. كما تطرق الحوار إلى ملفات عدة، منها تنظيم تأجير المساكن وسكن العزاب، ليكون النقاش شاملاً لمختلف جوانب الحياة في البرشاء.

واستعرضت قيادات البلدية مبادرات متعددة تهدف إلى إسعاد المتعاملين، وتسهيل رحلتهم مع خدمات البلدية، مثل مبادرة «مركبة السعادة» التي تصل إلى منازل المواطنين لإنجاز معاملاتهم الرقمية، و«نظام المواعيد الافتراضية» للتواصل المباشر مع قيادات البلدية من أي مكان.

