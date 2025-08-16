الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة: لحظة إهمال واحدة كافية لحدوث مأساة

حذرت الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة من مخاطر الغفلة عن الأطفال خلال ممارستهم الألعاب، مؤكدة أن لحظة إهمال واحدة كافية لحدوث مأساة، سواء في المسابح الداخلية أو على الشواطئ أو حتى داخل المركبات.

كما حذرت من السماح لهم بقيادة «السكوتر» على الطرقات العامة، داعية إلى تشديد الرقابة عليهم، خلال ممارسة الألعاب، لتجنب العواقب الوخيمة.

وشددت على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتجنب وقوع حوادث الغرق التي تتكرر في هذا الموسم، وحثت على تأمين المنازل والممتلكات، والالتزام بإرشادات السلامة لتفادي الحرائق والسرقات.

وقال رئيس قسم الشرطة المجتمعية بإدارة حماية ووقاية المجتمع في شرطة رأس الخيمة، المقدم راشد سعيد بلهون، إن مخاطر الحوادث تتزايد خلال الصيف، خصوصاً مع سفر بعض العائلات أو ارتياد الشواطئ والمسابح، مشدداً على أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر في هذه المواقع.

وأوضح أن الرقابة الأسرية تمثل خط الدفاع الأول لسلامة الأبناء، داعياً إلى مرافقتهم بشكل مباشر أثناء السباحة، سواء في المسابح المنزلية أو الشواطئ، مع التأكد من توافر وسائل السلامة ووجود منقذين مؤهلين في المنشآت السياحية.

ولفت إلى أن المسابح غير المؤمنة أو المفتوحة تمثل خطراً كبيراً على الصغار، خصوصاً في حال غياب الحواجز أو الأغطية الوقائية.

وتابع أن التوعية التي تنفذها الشرطة المجتمعية خلال الصيف تركز على محاور أساسية، تشمل تأمين المساكن والممتلكات أثناء السفر، وفحص إطارات المركبات لتفادي الحوادث الناجمة عن انفجارها بفعل الحرارة، وحفظ المقتنيات الثمينة في خزائن محكمة أو بنوك، واستخدام الأنظمة الذكية المرتبطة بأجهزة الإنذار، بما يضمن حماية المنازل من السرقات أو الحرائق في غياب أصحابها.

وحذر من سلوكيات تبدو بسيطة لكنها تحمل خطراً كبيراً، مثل ترك المركبات في حالة تشغيل أمام المحال أو ترك الأبواب غير مغلقة بإحكام، أو ترك الأطفال داخل المركبة ولو لدقائق معدودة، مؤكداً أن هذه الممارسات قد تكون قاتلة في أجواء الصيف الحارة.

كما شدد على أهمية متابعة الأبناء وحمايتهم من مخاطر الفراغ والجرائم الإلكترونية، وحذر من قيادة الدراجات الكهربائية (السكوتر) في الطرقات العامة، مؤكداً أن تعزيز الوعي والالتزام بالنصائح الأمنية ضمانة لسلامة المساكن والممتلكات والأرواح.