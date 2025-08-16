1500 لاعب يشاركون في منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

يشارك في منافسات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، التي يستضيفها نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف من 14 إلى 17 أغسطس أكثر من 1500 لاعب من مختلف الجنسيات، إلى جانب مشاركات خارجية، موزعة على ثماني مسابقات، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 200 ألف درهم، وتستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً، من الذكور والإناث.

وتحرص شرطة دبي على إقامة هذه الفعاليات نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الألعاب من الشباب على مستوى العالم، الى جانب توعيتهم بأهمية مكافحة الجرائم الواقعة في الألعاب الإلكترونية، وجرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني، ورفع نسبة الوعي بالخدمات الشرطية المرتبطة بالحد من الجرائم الإلكترونية، مثل منصة «Ecrime» الخاصة باستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، ومنصة التوعية الإلكترونية الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar. إضافة إلى الحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، والتوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية والجرائم التي يمكن أن ترتبط بها. ويعقب اللقاء مسابقات ترفيهية بين اللاعبين وأولياء الأمور.