توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة الإثنين المقبل، مع احتمال سقوط الأمطار، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وذكرت نشرة المركز لأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أما طقس الأحد المقبل فيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع تكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد ظهر الثلاثاء المقبل، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.