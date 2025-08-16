«تمكين».. برنامج لتطوير مهارات أفراد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي

صممت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي برنامج «تمكين» لتطوير مهارات أفراد الأُسر المستفيدة من الدعم، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، عبر توفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت الهيئة أن التمكين الاقتصادي من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيتها لدعم أفراد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المرتبط بالبحث الجاد عن العمل والسعي له، لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحسينها، مشيرة إلى أنها تتبنى أيضاً مفهوم التمكين الاجتماعي من خلال تشجيع وتحفيز ومساعدة الأسر المستفيدة على تعزيز التكافل والروابط الأسرية، وتعزيز التماسك الأسري وخلق بيئة مستقرة تُمكّن جميع أفراد الأسرة من العيش باستقلالية مالية مستدامة لأفرادها.

وشددت على التزامها بتوسيع شبكة علاقاتها الاستراتيجية لتحقيق تكامل الجهود مع القطاعين الحكومي والخاص مع الحرص على أن تتوافق مبادرات التمكين التي تعتمدها مع التوجّهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في ما يتعلّق بتمكين المواطنين من دخول سوق العمل، والمساعدة في تخطي التحديات المالية التي تُواجهها الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تعمل باعتبارها حلقة الوصل بين أفراد الأسر المستفيدة ومنصّات التدريب والتعليم المتنوعة في الدولة.