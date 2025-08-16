الإمارات تطبق نموذجاً رائداً في تمكين الشباب وتأهيلهم لحمل المسؤولية

تكرس دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، حيث تؤمن قيادة الدولة بتمكين الشباب ليصبح نموذجاً في قيادة شباب العالم في المجالات كافة، وقد عملت على تطوير سياسات وبرامج تمكّن الشباب الإماراتي من المساهمة بفاعلية في جميع القطاعات الحيوية، لاسيما الابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة، وريادة الأعمال.

وتستعرض «الإمارات اليوم» أربع مبادرات رئيسة ساهمت في إعداد الشباب وتمكينهم، تشمل: منصة فرص الشباب الإماراتي، والمختبر التفاعلي للشباب، ومجالس الشباب، والحلقات الشبابية.

منصة فرص الشباب الإماراتي

أتاحت منصة فرص الشباب الإماراتي التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، فرصة الوصول إلى جميع الفرص المتاحة لهم، سواء كانت خدمية، أو جوائز، أو مسابقات، أو منحاً، أو حاضنات، أو برامج تطويرية، من خلال منصة واحدة تشمل الفرص المقدمة من الجهات الرسمية كافة في إمارات الدولة، حيث تضيف الفرص المتاحة لديها عبر الموقع الرسمي لشباب دولة الإمارات، لتشجيع الشباب الإماراتي على خدمة الوطن والمجتمع، والمشاركة في مختلف البرامج والفعاليات والأنشطة، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات، إلى جانب تطوير مهارات المستقبل.

المختبر التفاعلي للشباب

يُعد المختبر التفاعلي للشباب مبادرة ابتكارية لتفعيل دور الشباب، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تسهم في تطوير المبادرات الحكومية وعمل قطاع الحكومة الرقمية في الدولة، بجانب تعزيز دور الشباب ووضعهم ضمن عملية اتخاذ القرارات وتطوير السياسات، بطريقة تفاعلية تقوم على طرح إشكالية أو قضية معينة، تليها عملية عصف ذهني، يقدم فيها مجموعة من الشباب حلولهم وأفكارهم، ليصوتوا بعدها على الأفكار الأفضل، لتبنيها وتطويرها وتطبيقها عملياً.

مجالس الشباب

تم تشكيل مجالس الشباب، التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب، لدعم مسيرتها كرائدة في الابتكار الحكومي، وقيادة الطريق نحو التحديات العالمية.

وتعمل مجالس الشباب على تحقيق عدد من الأهداف، تشمل تكوين مجموعات شبابية وطنية واستثمار طاقاتها وإمكاناتها في التنمية الوطنية المستدامة، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتدعيم ركائزه والمحافظة على ديمومته، وخلق نماذج شبابية وطنية وعالمية قادرة على الحوار والانفتاح على الآخر وفق مبادئ الوسطية والتسامح، إضافة إلى تمكين الشباب من أدوات استشراف المستقبل لمواجهة الآفات الدخيلة والممارسات السلوكية الخاطئة.

الحلقات الشبابية

مثلت الحلقات الشبابية منصة لإدارة حوارات ثنائية مباشرة بين الشباب والحكومة والقطاع الخاص ورواد عالميين في مختلف التخصصات، حيث تنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة، ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعّالة، كما يستعرض الشباب في المنصة أفكارهم واحتياجاتهم وتحدياتهم وأحلامهم.

الأجندة الوطنية للشباب

تمثل الأجندة الوطنية للشباب 2031 خريطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة.

وتهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية.

وترتكز الأجندة على خمسة توجهات رئيسة، تهدف لجعل الشاب الإماراتي محركاً وداعماً رئيساً في التنمية الاقتصادية الوطنية، ومساهماً بفاعلية في المجتمع، ومتمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، ومؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي، وقدوة عالمية، ومواكباً للتطورات التكنولوجية ومتمكناً من مهارات المستقبل، إضافة إلى تمتعه بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة.