كيف يمكن تعزيز وعي أبنائنا المراهقين والشباب بمخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، والانسياق وراء «ترندات» التواصل الاجتماعي؟

مرحلة الشباب توصف بالأرض خصبة الزرع، حلوة المنبت، يانعة الثمر، لهذا وجب معرفة كيفية استثمار هذه المرحلة، لأنها تمثل فترة التحول والانعطاف، فإما أن توجه إلى الخير عن طريق العلم والمعرفة والثقافة التي تهذب السلوك وتصقل المواهب أو تقودها إلى الشر فيكثر فسادها ويعم بلاؤها، فتعود بالسلبيات على فئة الشباب، ما يكون خسارة على الشاب نفسه ومجتمعه.

يجب أن تكيف هذه المرحلة وتستغل الاستغلال الأمثل، لأن الشباب هم ثروة الأمة الحقيقية، وهم مستقبلها، وكل شاب يجب عليه أن يعرف أنه أحد أفراد هذا المجتمع، وعليه واجبات نحو مجتمعه، فيجب عليه أن يحافظ على مكتسبات وطنه، وعليه أن يحسن رد الجميل لكل من تعب وسهر وقدم خدمته له.

لذا لابد من المشاركة الجادة بين أطراف المجتمع ومؤسساته لوضع آلية لاستثمار وقت الشباب؛ لأنها هي مرحلة العطاء والتلقي، ولأن هذه المرحلة مهمة في حمل الأمانة من خلال معرفة الإنسان ضعفه الذي هو فيه مع رعايته لنفسه ولغيره، ولأن الإنسان هو أثمن ما في الوجود لأنه خليفة الله في الأرض، وكلّما كانت فئة الشباب أكثر نضوجاً وتعليماً كانت المجتمعات أكثر نهوضاً.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية