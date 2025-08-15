شرطة عجمان تستعد لتأمين انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026

تستعد القيادة العامة لشرطة عجمان لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، بالتعاون مع الشركاء، ضمن جهودها لتعزيز السلامة في محيط المدارس وضمان انسيابية الحركة على الطرق، بما يوفر بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان أن الاستعدادات تشمل تكثيف الدوريات المرورية أمام المدارس والمناطق الحيوية، وتنظيم حركة السير، ومراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية والمركبات الخاصة بقوانين المرور، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد لأولياء الأمور والطلبة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار نائب قائد عام شرطة عجمان إلى أنه سيتم توزيع الدوريات المرورية ورقباء السير عند التقاطعات والمواقع القريبة من تجمعات المدارس، وتنظيم عبور المشاة، والتأكد من التزام السائقين بخفض السرعات في الطرق، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد سعادة العميد خالد محمد النعيمي أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام شرطة عجمان بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية على مدار العام الدراسي .