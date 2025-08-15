انخفاض درجات الحرارة الإثنين المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجة الحرارة الإثنين المقبل، مع احتمال سقوط الأمطار، ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة .



وتفصيلا، ذكرت نشرة المركز الوطني للأرصاد، لأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، أن يكون طقس يوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ويكون طقس الأحد المقبل، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية.، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً .



وتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة، فيما يتوقع تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد ظهرالثلاثاء المقبل، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً .