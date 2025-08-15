رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، ودينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما، وإلى لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، وإلى هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى دروبادي مورمو، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، و لي جيه ميونغ ، و هانز آدم الثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، و أناتول كولينيت ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو، وكيم مين سيوك رئيس وزراء جمهورية كوريا، وبريجيت هاس، رئيسة وزراء إمارة ليختنشتاين.