رئيس الدولة يعزي الشعب الياباني في وفاة جنشيتسو سن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص عزائه ومواساته إلى الشعب الياباني في وفاة الدكتور جنشيتسو سن، مؤكداً سموه أن الدكتور جنشيتسو سن كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات، وتعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «خالص العزاء في وفاة الدكتور جنشيتسو سن إلى ذويه ومحبيه والشعب الياباني».

وأضاف سموه: «كان الدكتور جنشيتسو سن رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات، ونموذجاً للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة من خلال طقوسه في تحضير الشاي التقليدي الياباني، وقام بدور مهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان، من خلال تعريف الشعب الإماراتي بالتقاليد اليابانية العريقة».