منصور بن زايد يعزي في وفاة صالح مبارك المنهالي

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء إلى الدكتور طارق أحمد العامري، في وفاة جده المغفور له صالح مبارك بن صنيف المنهالي، وذلك بمجلس بني ياس في أبوظبي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، عبدالله ووليد ومبارك.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى - عزّ وجلّ - أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.