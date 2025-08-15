الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى»

عبّرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن «رؤية إسرائيل الكبرى»، وأكدت رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية، التي تُعدّ تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة، ودعت إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.

إلى ذلك، أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول «إسرائيل الكبرى» تُمثّل خطاباً متطرفاً وعنجهيّاً طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه، وقال الدكتور أنور قرقاش، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول (إسرائيل الكبرى) تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهيّاً طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه.. فأي استفزاز هذا؟ وأي مصلحة تُرتجى من هذا الخطاب التحريضي؟ وإلى متى سيتحكم التطرف والمتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟».