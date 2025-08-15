الإمارات: الاستثمار في أمن المياه بإفريقيا استثمار في الاستقرار العالمي

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى قمة «الاستثمار في المياه في إفريقيا»، التي عُقدت في كيب تاون، بجنوب إفريقيا، خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس، كما ضم الوفد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلا.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: «تعتبر دولة الإمارات الاستثمار في أمن المياه في إفريقيا هو استثمار في الاستقرار العالمي والازدهار والأهداف المناخية المشتركة، ونطمح من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جمع جميع الأطراف - من الحكومات إلى المستثمرين - حول طاولة واحدة، ليكون منصة للتوصل إلى تفاهمات فعلية وتحقيق أثر ملموس»، وخلال القمة قدّم رئيس جمهورية بوتسوانا، دوما بوكو، الجوائز لستة من رؤساء الدول والحكومات، بصفته رئيس جوائز «صناع التغيير في مجال المياه عالمياً»، وهي مبادرة تُكرّم القادة العالميين الذين يُظهرون التزاماً وقيادة في تعزيز الاستثمارات في المياه المقاوَمة لتغيّر المناخ، وكانت دولة الإمارات من بين الحاصلين على الجائزة.