«طرق دبي» تنجز 14 استراحة للشاحنات على الطرق الرئيسة

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها أنجزت 14 استراحة للشاحنات على الطرق الرئيسة لإمارة دبي، بالشراكة مع شركة أدنوك للتوزيع، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث تشمل الاستراحات مرافق لخدمة سائقي المركبات الثقيلة، كما تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ أربع استراحات دائمة تحتوي على مرافق خدمية تخدم سائقي المركبات الثقيلة، إضافة إلى خطة تطويرية لتوسيع وزيادة عدد الاستراحات خلال السنوات المقبلة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أحمد الخزيمي، إن استراحات الشاحنات المؤقتة تشتمل على مرافق خدمية مثل غرف للصلاة، ومحطات تعبئة الوقود (الديزل)، ومحال تجارية، ومطاعم، وورش لصيانة الشاحنات، وأماكن لاستراحة السائقين، موضحاً أنه في ما يتعلق بخصوص الاستراحات المؤقتة فيتوافر فيها «موتيل»، إضافة إلى الخدمات العامة التي تخدم سائقي المركبات الثقيلة.

وأضاف الخزيمي لـ«الإمارات اليوم»: «تعد استراحات الشاحنات التي توفرها الهيئة جزءاً أساسياً من البنية التحتية اللوجستية التي تدعم حركة النقل والتجارة، وتسهم في تعزيز اقتصاد البلاد وتحسين جودة الخدمات النقلية».

وذكر أنه مع توسّع قطاع النقل اللوجستي في الدولة عملت الهيئة على توفير تجربة متميزة للمتعاملين والسائقين، بحيث يستطيع السائقون الاستراحة أثناء تزويد مركباتهم الثقيلة بالوقود في استراحات الشاحنات، والوقوف في منطقة آمنة خلال أوقات حظر مرور الشاحنات على الطرق الرئيسة، وكذلك توفير مناطق للراحة والاسترخاء للسائقين بعد ساعات طويلة من القيادة، ما يحسن من حالتهم الصحية والعقلية، وبالتالي تعزيز مستويات السلامة المرورية وزيادة إنتاجية السائق.

وتابع: «تشمل الخدمات، أيضاً، توفير مرافق نظيفة ومجهزة بالخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية ومواقف الشاحنات والمطاعم والمحال التجارية، ما يسهم في زيادة راحة ورفاهية السائقين، وتوفير مناطق للصيانة البسيطة للشاحنات والمركبات، ما يسهم في الحفاظ على سلامة مرتادي طرق إمارة دبي، فضلاً عن تقليل الازدحام وتحسين حركة السير على الطرق بتوفير مواقف آمنة للشاحنات والمركبات».

وكشف الخزيمي، أن الإحصاءات الأخيرة لدى الهيئة تشير إلى أن عدد المستفيدين من استراحات الشاحنات يقدر بنحو 150 ألف شاحنة شهرياً، لافتاً إلى أن الهيئة تختار مواقع استراحات الشاحنات بناءً على عوامل ومعايير عدة تهدف إلى تلبية احتياجات السائقين وشركات النقل، وتحسين تجربتهم على الطريق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن أبرز تلك المعايير تتمثل في اختيار مواقع استراحات الشاحنات على الطرق الخارجية والرئيسة لإمارة دبي، وأن يكون موقع استراحة الشاحنات في مكان يسهل الوصول إليه ومرئياً للسائقين، فيما تحتوي الاستراحة على مواقف كافية للعدد المتوقع من الشاحنات في الطرق التي تخضع لسياسة حظر الشاحنات، بجانب مراعاة ودراسة استخدامات المناطق المحيطة باستراحة الشاحنات على أن تكون المواقع قريبة من المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.

كما تحدد الهيئة ضمن معاييرها أن تكون المواقع آمنة ومؤمنة، وتوفر مرافق تخدم سائقي الشاحنات لفترات كافية أثناء الاستراحة، ويتم أيضاً اختيار مواقع استراحات الشاحنات وفقاً للطلب الزائد على الطريق وكثافة حركة المرور النقلية، لتوفير إمكانية التوقف والاستراحة في الأماكن المناسبة.

وأكد الخزيمي أن الهيئة توفر استراحات شاحنات متكاملة على الطرق السريعة والرئيسة والتي توفر دورات مياه وكافتيريا ومصلى وورشة إطارات. وتقدم الهيئة بانتظام حملات توعية عن السلامة والقوانين المرورية لتعزيز ممارسات القيادة الآمنة بين سائقي الشاحنات. كما تعمل على دراسة توفير استراحات شاحنات دائمة ومزودة بمرافق خدمية متنوعة ومتعددة.

وتجتمع الهيئة بشكل دوري مع شركات الشحن التي تدير عدداً من سائقي الشاحنات للاطلاع على أحوال السائقين وعلى فرص تحسين سعادة السائقين. كما تستخدم الهيئة لوحات الرسائل المتغيرة كوسيلة توعوية لسائقي الشاحنات حول أوقات الحظر ومخاطر استخدام الهاتف خلال القيادة وترك مسافة آمنة وغير ذلك.