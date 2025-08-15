مروجو مخدرات يستغلون «التواصل الاجتماعي» لاستدراج الأبناء

حذّرت شرطة أبوظبي من تهديدات خفية قد يتعرض لها الأبناء على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

ودعت أولياء الأمور إلى مراقبة نشاط أبنائهم الرقمي بهدوء، ومن دون ترهيب، وفتح حوار صادق معهم عن مخاطر الإنترنت، وتفقد التطبيقات والألعاب التي يتفاعلون معها، وتوجيههم نحو الخيارات الآمنة والمناسبة.

وكشفت ضبطيات المخدرات، خلال الفترة الماضية، أن عصابات المخدرات تلجأ إلى استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في ترويج سمومها.

وأطاحت شرطة أبوظبي، في وقت سابق، بشبكات منظمة لترويج المخدرات، وضبطت مواد مخدرة في قضايا عابرة للحدود، كما رصد رجال مكافحة المخدرات ظاهرة إرسال رسائل عشوائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات، وبيّنت القضايا المضبوطة أن زعماء العصابات استخدموا هواتف دولية لنشر الدعايات عشوائياً في ترويج المواد المخدرة، لكن مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من الإطاحة بالمروجين أثناء محاولتهم وضع المخدر في مواقع متفرقة للتسليم «لوكيشنات».

ودعت أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من الغرباء الذين يستغلون إجازة الصيف لترويج السموم، من خلال تحذيرهم من اللعب أو التحدث مع الغرباء، ورفض أي هدايا أو حلويات من أي شخص لا يعرفونه، ومراقبة صداقاتهم، وتوجيههم إلى الأنشطة الآمنة والمفيدة.

وأكدت أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، وحثتها على التواصل الإيجابي مع الأبناء، وحثهم على استثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة بتطوير مهاراتهم، بما يضمن لهم الشعور بالثقة والمسؤولية تجاه أنفسهم وأوطانهم.