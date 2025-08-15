«الهوية والجنسية» تسمح بتجديد جواز السفر قبل سنة من تاريخ انتهائه

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بتجديد جواز السفر للمواطنين، خلال فترة تصل إلى سنة كاملة قبل تاريخ انتهائه، بدلاً من مدة ستة أشهر المعمول بها سابقاً.

وأصدر رئيس الهيئة، علي محمد الشامسي، قراراً ينص على أنه يجوز للمواطن تجديد جواز سفره في حال كانت مدة صلاحية جواز السفر سنة فأقل، حيث ستقوم الهيئة بإتاحة الخدمة للمواطنين اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 أغسطس الجاري، عبر منظومة الخدمات الذكية.

وأكّد أن القرار يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتمكينهم من التخطيط المسبق لرحلاتهم إلى خارج الدولة، وإنجاز معاملاتهم وتوسعة نطاق استخدام الوثائق الرسمية الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات مؤسسية استباقية ورائدة.

وأشار الشامسي إلى أن جواز السفر الإماراتي يتبوأ مقدمة الترتيب العالمي لجوازات السفر، من حيث القوة والموثوقية والاعتمادية لدى دول العالم، لافتاً إلى أن القرار يُعدّ دفعة قوية لتعزيز مكانة جواز السفر الإماراتي، ويسهم في جعل منظومة وخدمات إصدار جواز السفر وتجديده نموذجاً رائداً وملهماً لبقية دول المنطقة والعالم.

علي محمد الشامسي:

• القرار يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتمكينهم من التخطيط المسبق لرحلاتهم إلى خارج الدولة.