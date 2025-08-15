«مدينة دبي الطبية» تنظّم ندوة حول التبرع بالأعضاء

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن تنظيم ندوة توعية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تتمحور حول رفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء.

وتأتي الندوة، التي أقيمت في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، ضمن إطار حملة «تبرع للحياة» في مدينة دبي الطبية، لتعكس التزام مدينة دبي الطبية برفع الوعي، وإلهام المجتمع، وترسيخ ثقافة التعاطف.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الدكتور علي العبيدلي: «نعمل على تطوير السياسات والبروتوكولات لبناء منظومة مستدامة للتبرع وزراعة الأعضاء، بمشاركة فاعلة من جميع أفراد المجتمع، وتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يضمن إنقاذ حياة المرضى، ومنحهم فرصة جديدة للعيش، وإسعاد أسرهم».

واستعرضت الندوة رحلة زراعة الأعضاء من منظور طبي وتنظيمي وشرعي وشخصي.

كما تضمنت جلسة حوارية سلّطت الضوء على رحلة التبرع بالأعضاء بمشاركة متلقٍّ وعائلة متبرع، تناولت تجربتهم الخاصة.