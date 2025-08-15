«دبي الإسلامي» يقدم 11 مليون درهم لمشروع «مدارس دبي»

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي تجديد شراكتها مع بنك «دبي الإسلامي»، الذي قدّم دعماً مالياً بقيمة 11 مليون درهم لمصلحة مشروع «مدارس دبي» للعام الدراسي 2025-2026، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق فرص التعليم النوعي للطلبة المستحقين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية دبي، لتوفير تعليم شامل ومستدام.

ويؤكد هذا التعاون المتجدد التزام «دبي الإسلامي» الراسخ بالتنمية الوطنية، حيث يُعدّ التعليم محركاً رئيساً للتقدم الشامل والمستدام، ويسهم دعم البنك لمبادرات حيوية وفاعلة، مثل «مدارس دبي» في إرساء نظام تعليمي يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، فضلاً عن أنه يعزز رأس المال البشري من خلال توفير تعليم عالي الجودة وميسور الكُلفة، لإعداد الطلاب وتزويدهم بمهارات مستقبلية متقدمة، كما تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية التعليم 2033، التي تُحوّل نموذج التعليم إلى منظومة تعليمية تُركّز على المتعلم، وتُعزز التعلم مدى الحياة، وتُهيئ الطلاب لتحقيق النجاح في عالم سريع التطور. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي، عبدالله محمد العور: «نشكر بنك دبي الإسلامي على تجديد دعمهم لإعداد بيئة تعليمية مميّزة في مشروع (مدارس دبي)، حيث يعكس تجديد الدعم من البنك قوة الشراكات التي تبنيها مؤسسة صندوق المعرفة مع القطاع الخاص، كما يؤكد أن الاستثمار في التعليم لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية.

ونحن في المؤسسة نعمل وفق رؤية واضحة تضع التعليم في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتُمثّل هذه المبادرة خطوة محورية نحو ترسيخ نموذج مستدام يضمن استمرارية الدعم للطلبة المستحقين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي الإسلامي، عبيد الشامسي: «يحظى التعليم بمكانة محورية مهمة في نهج دبي الإسلامي ومهمته المتمثّلة في دعم المبادرات الحيوية والإسهام الفاعل والرئيس في التنمية المستدامة للدولة.

وتنسجم شراكتنا المستمرة مع مبادرة (مدارس دبي) مع تركيزنا الاستراتيجي على تمكين التنمية الوطنية طويلة الأمد من خلال تعزيز التعليم، كما أنها تُمثّل التزاماً مشتركاً بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار ميسورة، من أجل إعداد جيل مؤهل لقيادة المستقبل، نحن في دبي الإسلامي، نقدر الجهود الحثيثة لمؤسسة صندوق المعرفة في قيادة هذه المبادرة المهمة، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، دعماً لرؤية دبي طويلة الأمد للنمو الشامل وتنمية رأس المال البشري».

جدير بالذكر أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كان قد أعلن عن مشروع «مدارس دبي» في مارس 2021، حيث تم افتتاح أول مدرستين في منطقتَي مردف والبرشاء في سبتمبر من العام نفسه، وتلاهما افتتاح المدرسة الثالثة في منطقة ند الشبا في عام 2022، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين حالياً في المدارس التابعة للمشروع أكثر من 2500 طالب وطالبة من 38 جنسية. وفي إطار الخطط التطويرية لهذا المشروع، تم افتتاح مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج وتوسعة فرع البرشاء في عام 2024، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية القصوى إلى أكثر من 8500 مقعد دراسي في الأفرع الثلاثة ضمن المشروع، وتهدف هذه التوسعات إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 15 ألف طالب بحلول العام الدراسي 2032-2033.

وتؤكد مؤسسة صندوق المعرفة أن إسهامات القطاع الخاص تُشكّل عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير المشروع، وتعزيز استدامته، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة المستحقين للحصول على فرص تعليمية نوعية في بيئة مُحفّزة وشاملة.

