الإمارات تلقي القبض على مطلوب مهم وتسلِمه للسلطات الصينية

سلمت وزارة الداخلية متهماً مطلوباً للسلطات في جمهورية الصين الشعبية تم القبض عليه من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، بموجب نشرة حمراء صادرة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول" .

ويعد من اهم المطلوبين للسلطات الصينية بتهمة إدارة عصابة إجرامية تدير مواقع ألعاب الاحتيال والمقامرة بملايين الدولارات.

وأعربت السلطات الصينية عن تقديرها للتعاون من الجانب الإماراتي وحرصها على تعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل أمن المجتمعات ومنظومة العمل الدولي.