قرقاش يصف تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" بـ "الخطاب التحريضي"

وصف المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى" بـ "الخطاب التحريضي"، وأشار إلى أنها تمثل خطاباً متطرفاً و"عنجهيّاً".

وقال قرقاش بحسابه الرسمي على "إكس": "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهيّاً طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه. فأي استفزاز هذا؟ وأي مصلحة تُرتجى من هذا الخطاب التحريضي؟ وإلى متى سيتحكم التطرف والمتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟".