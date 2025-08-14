كلية محمد بن راشد للإعلام تطلق برنامج بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية

أعلنت كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي عن إطلاق برنامج بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب، وذلك بدعم من مجلس دبي للإعلام، ضمن جهوده الرامية إلى بناء قطاع إعلامي متطور قائم على الابتكار واكتشاف وتمكين المواهب الإعلامية المتخصصة والقادرة على قيادة مستقبل الصناعات الإبداعية، بما يخدم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي وإنتاج المحتوى الرقمي، وتعزيز ريادتها في مجال الترفيه الرقمي والمحتوى التفاعلي، انسجاماً مع جهود المجلس من خلال لجنة دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابعة له، لتأسيس بيئة متكاملة تحتضن المواهب والمشاريع الإبداعية في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الدراسي مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2025-2026، ويهدف لتزويد الطلاب بالمهارات الإبداعية والتقنية اللازمة للنجاح في صناعة الألعاب الإلكترونية التي تشهد نمواً سريعاً وقوياً على المستوى العالمي، وأوضحت الكلية أن البرنامج تم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، المصنفة ضمن الأفضل في العالم، ولديها برنامج الألعاب الإلكترونية الأول في أميركا الشمالية، ما يوفر للطلاب إمكانية الوصول إلى منهج دراسي ينافس الأفضل عالمياً في التخصص ذاته.

ويتيح البرنامج الجديد للطلاب الاختيار بين تخصصين علميين، أحدهما إبداعي والآخر تقني، حيث يركز تخصص تصميم الألعاب الإلكترونية على مهارات السرد القصصي، وبناء العالم الافتراضي، والجماليات البصرية، وتجربة المستخدم، بينما يغطي الجانب التقني تخصص تطوير الألعاب، والبرمجة، ومحركات الألعاب، وغيرها من التقنيات الداخلة في هذه الصناعة.

وفي هذه المناسبة، قال مدير الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام، هشام العلماء: «تتوافق هذه المبادرة مع أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتطوير الإعلامي، ومن خلال دعم إطلاق وتفعيل برامج أكاديمية عالمية المستوى، بالتعاون مع مؤسسة تعليمية رائدة لها مكانتها وسمعتها المرموقة على مستوى العالم، فإننا نعزز بناء صناعة إعلامية جاهزة للمستقبل، تقودها كوادر إعلامية مبدعة، كما يسهم برنامج البكالوريوس الجديد في تحقيق رؤية المجلس الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لتطوير الألعاب الإلكترونية، وتعزيز دورها في رسم ملامح مستقبل قطاعات الإعلام الناشئة، هدفنا هو خلق مسارات نمو تحمل فرصاً واعدة للمواهب الجديدة، وتوفير بيئة عمل نموذجية، تتيح للمبدعين وخبراء التكنولوجيا والمبتكرين النجاح والازدهار».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأميركية في دبي، صوفي بطرس: «يُمثل طرح برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب إنجازاً مهماً آخر في مهمتنا لإعداد الطلاب للتميز في مشهد إعلامي سريع التغير، نحن نعتز بدعم مجلس دبي للإعلام، وبتعاوننا مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في هذه المبادرة الرائدة، فمن خلال الجمع بين التدريب الإبداعي والمعرفة التقنية المتقدمة، سيساعد البرنامج على تزويد جيل جديد من المواهب بالكفاءات اللازمة لتشكيل الموجة القادمة من الصناعات الترفيهية والمحتوى التفاعلي، وسيمنح برنامج البكالوريوس الجديد طلاب المنطقة الأدوات والمهارات اللازمة للنجاح كمبتكرين في قطاع الألعاب».

ومن المتوقع أن يستقطب البرنامج الطلبة المهتمين بالتخصص العلمي في مجال الألعاب الإلكترونية، من داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يتيحه من فرص تعليمية وتدريبية تراعي أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز البرنامج لفرص العمل أمام الدارسين في مجالات عدة، تشمل: الإعلام الرقمي، وتطوير الألعاب، والواقع المعزز، والسرد التفاعلي، وتصميم التجارب الرقمية.

هشام العلماء:

• «البرنامج» يتوافق مع جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتطوير الإعلامي.

صوفي بطرس:

• نعتز بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام وكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في هذه المبادرة التعليمية النوعية.

• «البرنامج» يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى الرقمي، ويخدم في بناء قطاع إعلامي متطور قائم على الابتكار وتطوير المواهب المتخصصة.

• «البرنامج» يبدأ في العام الدراسي 2025-2026، بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، المصنفة ضمن الأفضل في العالم.