تجديد جوازات 139 ألف مسافر خلال 8 دقائق في «مركز السعادة»

سجل مركز سعادة المتعاملين بمبنى رقم (3) في مطارات دبي، التابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، تجديد 7425 جواز سفر خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي جوازات سفر المواطنين التي تم تجديدها عبر المركز 139 ألف جواز منذ إطلاق الخدمة في عام 2008، بمتوسط زمني ثماني دقائق فقط.

وشهد مركز سعادة المتعاملين 24/7 بصالة «القادمون» في المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، إقبالاً ملموساً من الجمهور في ظل ذروة موسم السفر.

وقال مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، في تصريحات صحافية أمس: «إن الإدارة أطلقت خدمة تجديد جوازات السفر في عام 2008 وكانت قفزة استباقية إلى المستقبل»، لافتاً إلى أنه «تم تبني الفكرة رغم تحفظ البعض في النهاية على تجديد الجواز خارج المبنى الرئيس للإدارة، لكنها حظيت بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أكد أننا نسير على الطريق الصحيح في تذليل الخدمات وتوفيرها بشكل مبتكر واستباقي لأفراد المجتمع».

وأوضح الفريق محمد المري أن اختيار مطارات دبي لتقديم الخدمة، جاء لأنها تعمل على مدار الساعة، ومؤمّنة جيداً، وتستقطب الفئة المستهدفة (المسافرون) كونها أكثر احتياجاً لجواز سفر سارٍ.

وأكد أن خدمة تجديد الجوازات في مطارات دبي أسهمت في حل إشكالية واجهها كثير من المسافرين الذين اكتشفوا أن جوازاتهم غير صالحة للسفر، سواء لانتهاء فترة صلاحيتها، أو لأنها ستنتهي خلال فترة تقل عن ستة أشهر، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به بعض الدول لاستقبال الزائرين، أو ثلاثة اشهر بالنسبة إلى دول الخليج.

وأضاف أن المسافرين كانوا يشعرون بحالة من التوتر والحزن، لأن عدم صلاحية الجواز تعني خسارة تذكرة السفر، وما يترتب على ذلك من حجز فنادق أو وجهات أو حتى مرافقة الأهل والأصدقاء، ومن ثم جاءت أهمية الخدمة التي تحل لهم هذه المشكلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثماني دقائق يحصلون خلالها على جواز سفر جديد ويغادرون بكل سعادة إلى الوجهات التي يقصدونها.

ورصدت «الإمارات اليوم» حالات لمسافرين فوجئوا بعدم صلاحية جوازاتهم للسفر، من بينهم متزوجون حديثاً كانوا في طريقهم لقضاء شهر العسل، وشعروا بحزن بالغ، لكن تبدل الحال حين قصدوا مركز إسعاد المتعاملين وتم تجديد جوازاتهم خلال دقائق.

وأوضح المري أن إجمالي جوازات السفر التي تم تجديدها عبر الخدمة 139 ألف جواز معظمها حالات طارئة لأشخاص اكتشفوا عدم صلاحية جوازاتهم أثناء مغادرة الدولة.

وأفاد بأن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب وفرت الخدمة الآن أونلاين من خلال تطبيقها الذكي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للإدارة أو المركز، ويتم إرسال الجوازات الجديدة إلى أماكن أصحابها.

وأكد أن موسم الصيف كان حافلاً سواء أثناء السفر لقضاء العطلات الصيفية في الخارج، أو مع بداية رحلات العودة، مشيراً إلى أن هناك حالة انسيابية في مطارات دبي، خصوصاً بعد تطبيق الممر الذكي الذي سيدخل الخدمة في صالات «القادمون» قبل يوم 20 من الشهر الجاري.

ورحب المري بملاحظات واقتراحات وشكاوى أفراد المجتمع، لافتاً إلى أنه مؤشر الشكاوى صار صفرياً بفضل الخدمات الاستباقية التي توفرها الإدارة، لكن هناك تقدير مستمر لأفكار الجمهور وأفراد المجتمع.