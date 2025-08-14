تحسينات مرورية على تقاطع ند الحمر بدبي

باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مسار جديد للمركبات القادمة من شارع رأس الخور باتجاه تقاطع ند الحمر، بالقرب من مسجد ناصر بن لوتاه، وبطول 850 متراً، إلى جانب توسعة المسرب التخزيني على تقاطع ند الحمر للمركبات القادمة من جهة شارع الرباط بالاتجاه يساراً إلى منطقة ند الحمر، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تلبية احتياجات وتطلعات السكان، وضمن جهودها المستمرة في تطوير شبكة الطرق على المحاور الحيوية، إذ ستساهم هذه التحسينات في تخفيف الضغط على الحركة المرورية القادمة من شارعي رأس الخور والرباط باتجاه تقاطع ند الحمر.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن هذه الحلول المرورية تندرج ضمن التحسينات السريعة لعام 2025 وتحديداً خطة التحسينات لصيف 2025، التي من المقرر استكمالها نهاية شهر أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة المركبات والسلامة المرورية، والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق المحلية في المنطقة، ما يساهم في تحسين التنقل اليومي وجودة حياة السكان، وتحقيق أهداف الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.