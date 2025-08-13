" طرق دبي" تباشر تنفيذ تحسينات مرورية على تقاطع ند الحمر

باشرت هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ مسار جديد للمركبات القادمة من شارع رأس الخور باتجاه تقاطع ند الحمر بالقرب من مسجد ناصر بن لوتاه، وبطول 850 متراً، إلى جانب توسعة المسرب التخزيني على تقاطع ند الحمر للمركبات القادمة من جهة شارع الرباط بالاتجاه يساراً إلى منطقة ند الحمر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تلبية احتياجات وتطلعات السكان، وضمن جهودها المستمرة في تطوير شبكة الطرق على المحاور الحيوية، حيث ستساهم هذه التحسينات في تخفيف الضغط على الحركة المرورية القادمة من شارعي رأس الخور والرباط باتجاه تقاطع ند الحمر.

وتندرج هذه الحلول المرورية ضمن التحسينات السريعة لعام 2025 وتحديداً خطة التحسينات لصيف 2025، التي من المقرر استكمالها نهاية شهر أغسطس الجاري والتي تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة المركبات والسلامة المرورية، والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق المحلية في المنطقة، مما يساهم في تحسين التنقل اليومي وجودة حياة السكان، وتحقيق أهداف الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.

وسيرفع المسار الجديد باتجاه تقاطع ند الحمر الطاقة الاستيعابية للمركبات من 4800 إلى 6400 مركبة في الساعة، بنسبة تصل إلى 33%، وهو ما يقلل زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى 11 دقيقة، وبالتالي رفع انسيابية الحركة المرورية للمركبات في الاتجاه المؤدي إلى منطقة ند الحمر بنسبة تصل إلى 27%، لا سيما خلال فترة الذروة المسائية. كما يساهم المسرب التخزيني على تقاطع ند الحمر للمركبات القادمة من جهة شارع الرباط بالاتجاه يساراً إلى المنطقة من خفض طوابير الانتظار على التقاطع، وبالتالي انسيابية حركة المركبات بالاتجاه إلى شارع رأس الخور.

وتخدم التوسعة الجديدة المركبات المتجهة إلى منطقة ند الحمر والمناطق المجاورة لها، وعلى وجه الخصوص منطقة الراشدية، والقصيص، ومطار دبي الدولي، وهو ما يُسهم في تعزيز الربط بين الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، ويدعم كفاءة الحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق الرئيسية والداخلية.