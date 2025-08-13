%7 نمواً في قطاع مركبات الأجرة بدبي خلال النصف الأول

حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نمواً بلغت نسبته نحو 7%، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري.

وأوضح شاكري أن عدد الرحلات بلغ، خلال النصف الأول من العام الجاري، 59.5 مليون رحلة، مقابل 55.7 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 103.5 ملايين راكب مقارنة بـ97 مليون راكب.

وأضاف أن حصة مركبات خدمة «هلا تاكسي» في السوق ارتفعت إلى نحو 41.3% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة، مقابل 40.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%، كما زاد عدد السائقين العاملين في القطاع من نحو 13 ألف سائق إلى قرابة 14 ألف سائق.

وأكّد أن القطاع سجل نمواً قياسياً، هو الأعلى خلال السنوات الماضية، في خدمات الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة «هلا تاكسي»، ما يعكس الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، ومكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار والسياحة.

وأشار إلى تحسن زمن وصول مركبات «هلا تاكسي» للمتعاملين، إذ كان نحو 70% من رحلاتها يصل في أقل من أربع دقائق بالنصف الأول من 2024، بينما ارتفعت النسبة إلى نحو 74% بزمن وصول أقل من 3.5 دقائق في النصف الأول من العام الجاري.