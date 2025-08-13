الإمارات تُنفّذ الإنزال الجوي الـ 69 للمساعدات.. وتُدخِل 500 طن من الغذاء إلى غزة

تواصل دولة الإمارات دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد نفّذت، أمس، عملية الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كلّ من ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا.

وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

كما دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طن من المواد الغذائية الموجّهة إلى الأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً.

وبلغ إجمالي المساعدات، التي تم إنزالها جواً، أكثر من 3924 طناً من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية، وترسيخ نهج العطاء، للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، إلى جانب 21 دولة أخرى بينها كندا وأستراليا، عن قلق بالغ إزاء المجاعة التي تضرب قطاع غزة، داعين إلى تحرك «عاجل» لوقف الكارثة الإنسانية.

وأكّد بيان مشترك صدر أمس - حمل توقيع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية 17 دولة أوروبية - أن المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يُتصور، وأن المجاعة تجري أمام أعيننا، وحثّ إسرائيل على السماح بمرور جميع قوافل المساعدات الإنسانية الدولية، ورفع العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية.

• 3924 طناً من المساعدات، تم إنزالها جواً إلى «القطاع».