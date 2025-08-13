خطة شاملة لتطوير خدمات التصوير الإشعاعي في «الإمارات للخدمات الصحية»

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية، لتحديث خدمات التصوير الإشعاعي، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الوقائية والتشخيصية، وتواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت مديرة إدارة الأشعة في المؤسسة، الدكتورة أمينة الجسمي، أن الخطة تتضمن التوسع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحوص التصوير الطبي، وإعادة هندسة الإجراءات لتبسيط رحلة المتعامل وتسريع الحصول على الخدمة، إضافة إلى تحديث الأجهزة ورفع كفاءة البنية التحتية التقنية والتشغيلية في أقسام الأشعة.

وأضافت الدكتورة الجسمي أن المؤسسة تستكمل حالياً جهودها في تعزيز البنية التحتية لأقسام الأشعة في عدد من منشآتها، من خلال تزويدها بأجهزة تصوير رقمية متقدمة، وتقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية ذات الدقة العالية وواجهات الاستخدام الذكية لدعم القرار السريري، إضافة إلى تحديث تصميم غرف التصوير، لتوفير أعلى درجات الراحة للمتعاملين.

وكشفت عن تفعيل المؤسسة لحزمة من الحلول الذكية في أربعة مجالات رئيسة، شملت الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق تحليل صور الماموغرام، وتحليل صور الصدر للكشف عن أمراض الرئة، مثل السل، والتعرّف الآلي إلى الكسور الدقيقة التي يصعب رصدها بالعين المجردة، إضافة إلى التشخيص الاستباقي لهشاشة العظام من خلال تحليل صور الأشعة العامة التي أُجريت لأغراض تشخيصية أخرى.

وبيّنت الجسمي أن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل ملموس في تحسين جودة الصور وتقليص زمن التشخيص، ما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، إذ ساعد على تقليل الحاجة إلى زيارات التصوير التشخيصي للثدي بنسبة 88%، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة من 19 يوماً إلى يوم واحد، ما ساعد على تطبيق نموذج «تشخيص اليوم الواحد».

ولفتت إلى أن هذه التقنيات تُعدّ أدوات داعمة للكوادر الطبية، تسهم في تعزيز الدقة، وتسريع تقديم الخدمة، مؤكدة حرص إدارة الأشعة على تكامل خدماتها مع الأنظمة الرقمية الرسمية، من خلال ربط تقارير الأشعة وخدمات المواعيد بتطبيق المؤسسة الذكي، ما يُسهّل رحلة المتعامل، ويتيح له الوصول إلى النتائج وحجز المواعيد أو تعديلها إلكترونياً.

وأكّدت الجسمي أن هذا التوجه الرقمي يدعم تكاملية خدمات الرعاية الصحية، ويوفر حلولاً مبتكرة وآمنة، تسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية، انسجاماً مع أهداف الدولة في بناء نظام صحي رقمي شامل ومتقدم.