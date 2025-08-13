استعراض تجربة الإمارات في التمكين الشبابي بـ «إكسبو أوساكا 2025»

نظّم مركز الشباب العربي جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «الحوار العالمي للشباب: التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك ضمن مشاركته في جناح دولة الإمارات في «إكسبو أوساكا 2025»، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشباب، والمؤسسة الاتحادية للشباب.

شارك في الجلسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، فيليبي بولير، والمدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، وأدارت الحوار مديرة قسم الشراكات والفعاليات بمركز الشباب العربي، جواهر بني حماد، بحضور نخبة من القادة وصنّاع القرار في قطاع الشباب، إلى جانب مجموعة من القيادات الشابة المتميزة، لبحث سبل تمكين الشباب في مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز دورهم كشركاء رئيسين في رسم ملامح المستقبل.

وأكد فيليبي بولير، خلال الجلسة، أن تمكين الشباب في العالم أصبح يمثل استثماراً استراتيجياً في استقرار وازدهار المجتمعات، مشدداً على أن الشباب يمثلون أكبر مورد بشري للتأثير الإيجابي، وأكبر فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

وأضاف بولير أن العمل الشبابي في المرحلة الحالية يتسم بتزايد الوعي بأهمية الابتكار والتقنية كأدوات لمواجهة التحديات العالمية، الأمر الذي يتطلب استثماراً طويل الأمد في قدرات الشباب، ودعماً مؤسسياً مستداماً.

من جانبه، قال وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان النيادي، إن «الشباب العربي يمتلك قدرات استثنائية ورؤية واعية للتعامل مع التحديات العالمية، ما يحمّلنا مسؤولية مضاعفة لتوفير بيئة حقيقية تتجاوز الدعم التقليدي، وتمنحهم فرصاً أوسع للمشاركة في صناعة القرار، فالتمكين الحقيقي لا يقتصر على تطوير المهارات، بل يشمل بناء منظومة متكاملة من السياسات والشراكات التي تضع الشباب في قلب التنمية المستدامة، وتمنحهم دوراً محورياً في تشكيل مستقبل مشرق للمنطقة والعالم».

واستعرض خالد النعيمي التجربة الإماراتية في مجال التمكين الشبابي، التي أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى في خلق بيئة داعمة للشباب، وإشراكهم في قيادة مسارات التنمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الداعية للاستثمار في الإنسان، خصوصاً الشباب.

وقال: «خلال السنوات الماضية، عملت الدولة على تطوير سياسات وبرامج تمكّن الشباب الإماراتي من المساهمة بفاعلية في جميع القطاعات الحيوية، لاسيما الابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة، وريادة الأعمال».