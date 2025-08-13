شرطة دبي تُعزز الوعي بالجرائم الإلكترونية للجالية الفلبينية

نظم مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعالية توعوية لأبناء الجالية الفلبينية المُشاركة في بطولة «كرة السلة المُجتمعية»، خاصة بالجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني والجرائم المتعلقة بالتعاملات المالية الإلكترونية وغيرها، إلى جانب التوعية بأنظمة وقوانين السلامة المرورية.

وتضمنت التوعية، التي جاءت تزامناً مع فعاليات البطولة التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، تعريف ما يقارب 600 من أبناء الجالية الفلبينية بآلية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، والتعريف بخدمات شرطة دبي المُختلفة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأكدت رئيسة مجلس مبادرة الروح الإيجابية رئيسة قسم التنوع الثقافي، فاطمة بوحجير، أن الفعالية التوعوية المصاحبة لبطولة «كرة السلة المُجتمعية» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على نشر التوعية لكل الجاليات في إمارة دبي خاصة جيل الشباب، لما لذلك من دور مهم في تعزيز معرفتهم بكيفية التواصل مع الشرطة وعدم الوقوع ضحية جرائم احتيال إلكترونية إلى جانب تعزيز معرفتهم بالقوانين وأنظمة السلامة المرورية المطبقة في الدولة.

وبينت أن الفعالية التوعوية تأتي أيضاً في إطار الحرص الدائم على تحقيق أهداف شرطة دبي في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.