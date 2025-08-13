كراسي عائمة على شواطئ خورفكان لتمكين ذوي الهمم من السباحة

أطلقت بلدية مدينة خورفكان خدمة الكرسي العائم المخصص لكبار السن وذوي الإعاقة في شواطئ خورفكان واللؤلؤية والزبارة، والمجهز بمعايير السلامة والأمان، بما يتيح لهذه الفئات ممارسة السباحة في بيئة آمنة ومناسبة وفق أعلى المواصفات.

وأكد مدير البلدية، المهندس عبدالرحمن النقبي، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البلدية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في المدينة، وتوفير خدمات نوعية تلبي متطلبات مختلف الفئات، لاسيما كبار السن وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الكراسي العائمة تمثل إضافة نوعية تسهم في دمجهم بالمجتمع، وتتيح لهم ممارسة أنشطتهم المائية بأمان.

وأضاف أن البلدية جهزت منحدرات الشواطئ بانسيابية وفق المقاييس المعتمدة لتتناسب مع احتياجات ذوي الفئة المستهدفة، بما يضمن انتقالهم السلس عبر رمال الشاطئ إلى مياه البحر، مع تأمين كل الإجراءات المرافقة التي تلبي متطلباتهم وتضمن سلامتهم، وتحول دون تعرضهم لأي خطورة أثناء وجودهم على الشاطئ.

وأشار إلى أن الكرسي المتحرك العائم يتميز بجودة عالية وتصميم متوافق مع اشتراطات ومقاييس السلامة العالمية، حيث يتيح لمستخدميه الانتقال بسهولة من الممر إلى الشاطئ، والطفو بأمان فوق مياه البحر، موضحاً أن الكرسي صمم بمعايير خاصة تقلل من الانزعاج عند قيادته على الأرضيات، وتوفر وضعية جلوس مريحة وتوازناً تاماً أثناء استخدامه في الماء، كما يمتاز بخفة وزنه.

وأكد أن البلدية وفرت استراحات مخصصة لكبار السن في شاطئي الزبارة واللؤلؤية، إلى جانب كراسي استراحة حديثة في ممشى الحراي، تم تزويدها بمراوح تبريد وإنارة ومواقف مخصصة، بما يوفر بيئة مريحة للزوار ويشجعهم على ارتياد الشواطئ والمرافق العامة.

وبيّن النقبي أن البلدية تواصل جهودها للحفاظ على نظافة الشواطئ والمرافق العامة على مدار العام، من خلال تنفيذ حملات دورية لنظافة وتعقيم الأنفاق والمرافق الحيوية في المدينة، شملت أخيراً تنظيف وتعقيم الأنفاق، ومنها نفق الملتقى، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن راحة وسلامة مستخدمي الطريق ويعكس المظهر الحضاري للمدينة.