«تمكين المجتمع» تدعم 190 مواطناً يعملون في القطاع الثالث

استفاد أكثر من 190 مواطناً من العاملين في 17 جهة من مؤسسات النفع العام، المسجلة لدى وزارة تمكين المجتمع، بإجمالي دعم مالي من برنامج «نافِس»، بلغ نحو 25 مليون درهم، حتى يونيو الماضي، وذلك في خطوة تعكس التزام الوزارة بدعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الثالث، بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات.

وقالت وزارة تمكين المجتمع، في بيان صحافي، أمس: «تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف الوزارة في تعزيز مكانة القطاع الثالث في منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتفعيل دوره كبيئة عمل جاذبة وقادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، كما يمكن للمواطنين العاملين في مؤسسات النفع العام تقديم طلبات الانتفاع من برامج ومبادرات (نافِس)، بشرط ترخيصهم من قبل وزارة تمكين المجتمع وتسجيلهم في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة».

وأضافت: «يمثل التعاون بين وزارة تمكين المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نموذجاً حكومياً متكاملاً في دعم منظومة الاقتصاد الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوطين، لاسيما في القطاع الثالث الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويدعم رؤية حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية، في توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطوير مهارات المواطنين المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل».

وتدعم مبادرات الوزارة التي ترتكز على أهدافها الرئيسة في تمكين الأفراد، وتفعيل القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع، عبر منظومة دعم وتمكين اجتماعي شاملة من خلال تصميم مسارات مبتكرة لتنويع مصادر الدخل للأفراد، بما يضمن تكاملية الأدوار وشمولية المنفعة.

وبرنامج «نافِس» يُعد أحد مشاريع «الخمسين»، ويهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع الثالث في إطار استراتيجية اتحادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي.