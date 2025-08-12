محمد بن راشد إلى شباب الوطن: أنتم وقود وروح ومحرك نهضتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تحتفي بشبابها المخلصين في كل الميادين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في اليوم العالمي للشباب .. نحتفي بدولتنا الشابة .. ونحتفي بشبابنا المخلصين في كافة الميادين .. ونحتفي بالروح الشابة التي تقود رؤيتنا وطموحاتنا نحو العالمية .. "

وتابع سموه قائلا : "ونقول لجميع شبابنا من أبناء الوطن .. أنتم وقود وروح ومحرك نهضتنا .. وبكم ومعكم ومن أجلكم نبني أفضل بيئة لحياة الشباب حول العالم" .