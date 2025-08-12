في حال فقدان جواز السفر.. "الخارجية" توجه المسافر الإماراتي بهذا الإجراء

وجهت وزارة الخارجية المسافر الإماراتي في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز سفره أثناء وجوده خارج الدولة، بالتقديم على خدمة إصدار وثيقة العودة بثلاثة خطوات فقط والحصول عليها خلال 30 دقيقة فقط عبر بريدك الإلكتروني، ناصحة دائمًا بالاحتفاظ بنسخة من أوراقك الثبوتية لتسهيل الإجراءات.



وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" أنه يمكن التقديم على خدمة إصدار وثيقة العودة في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.



وأوضحت أن الوثائق المطلوبة عند فقدان جواز السفر هي صور من جواز السفر المفقود ومحضر فقدان الجواز وصورة شخصية بخلفية بيضاء، وفي حالة تلف الجواز يجب تقديم رسالة خطية بأسباب تلف الجواز، وبالنسبة للوثائق المطلوبة للمواليد الجدد، يتم تقديم نسخة من شهادة ميلاد المولود مصدقة من وزارة الخارجية في بلد الإقامة والبعثة التمثيلة للدولة في الخارج، ونسخة من عقد الزواج مصدق من وزارة الخارجية في بلد الإقامة والبعثة التمثيلية للدولة في الخارج ونسخة من جواز سفري الأب والأم.