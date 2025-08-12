محمد بن زايد: نحتفي بإنجازات شباب الإمارات وطموحاتهم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديره لدور الشباب المحوري في نهضة المجتمعات وازدهارها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في "اليوم الدولي للشباب" نعبر عن تقديرنا لدور الشباب المحوري في نهضة المجتمعات وازدهارها، ونحتفي بإنجازات شباب الإمارات وطموحاتهم وحضورهم الفاعل في كل ميادين العمل الوطني، ونؤكد مواصلة تمكينهم وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء المستقبل الأفضل لوطننا.