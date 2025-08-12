سلطان النيادي: الشباب ركيزة نهضة الإمارات

أبوظبي في 29 يونيو/ وام / بحثت المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز "تريندز" للبحوث والاستشارات سبل تعزيز دور الشباب وتمكينهم من خلال البحث العلمي، ودفع جهود صنع المستقبل. جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفداً من باحثي مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز". وجاء اللقاء في إطار سعي المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز تريندز لتبادل الخبرات عبر عقد شراكات بنّاءة، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، كما تركز على مناقشة آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تحقيق الأهداف التي تخدم التنمية البشرية والاستدامة. وتناول الجانبان أهمية البحث العلمي في تمكين الشباب ودفع جهود صنع المستقبل، وضرورة تشجيع التعاون المتبادل في مجال البحث العلمي، ودعم المبادرات لدى الجانبين عبر شراكات تعزز مختلف جوانب العمل الوطني. وثمن معالي الدكتور سلطان النيادي حرص مركز تريندز على تمكين الشباب ورفع قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من الابتكار والتعلم للمساهمة الفاعلة في صُنع المستقبل. وأكد معاليه أن المؤسسة الاتحادية للشباب تستمد توجهاتها من رؤية القيادة الرشيدة في أهمية عقد شراكات نوعية تعزز من دور ا

  • أبوظبي - وام
أكّد وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، أن دولة الإمارات لطالما اعتبرت الشباب ركيزة أساسية في نهضتها الحضارية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأنهم عماد التنمية، وأهم عناصر رأس المال في مسيرة التطوير والبناء، لتضع بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاستثمار في الإنسان، وفي المقدمة الشباب، في صلب رؤيتها التنموية الشاملة.

وقال بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «إن الإمارات، منذ تأسيسها، أدركت أن صناعة المستقبل تبدأ من تمكين الشباب وتوجيههم بالشكل السليم وفي المسار الصحيح، من خلال غرس القيم التي تعزز من شأن المعرفة والعمل والابتكار، واليوم، يُجسّد شبابنا هذه القيم في كل ميادين الحياة، ليسهموا في دفع عجلة التنمية، ويحملوا لواء الوطن بوعي وعزيمة وانتماء».

وأضاف: «إن اليوم العالمي للشباب يُشكّل مناسبة مهمة نستذكر من خلالها حجم التحولات التي أسهم بها الشباب الإماراتي، باعتبارهم شركاء حقيقيين في صنع القرار، وبناء مجتمع تنافسي، قائم على المعرفة والاستدامة، ومواصلة العطاء، وابتكار الحلول، وتوسيع آفاق الطموح، والعمل بإيجابية نحو تحقيق أحلامهم وتطلعات الوطن».

