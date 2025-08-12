فِرَق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، وصل عدد من الفرق المتخصصة من دولة الإمارات إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة في عمليات الاستجابة العاجلة لإخماد الحرائق المندلعة بمناطق عدة هناك، حيث ستشارك دولة الإمارات بطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.

وسيتم تنفيذ هذه المهام بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية ممثلة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتعكس توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، تضامن دولة الإمارات قيادةً وشعباً مع حكومة وشعب ألبانيا الصديق لمواجهة كارثة الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها بلادهم حالياً.